Hongkonger Polizei nahm 53 Personen bei Protesten fest

Bei den Protesten in Hongkong zum Jahrestag der pro-demokratischen Demonstrationen ist es in Hongkong zu Festnahmen gekommen. Nach Angaben der Polizei wurden am späten Dienstagabend 53 Personen wegen nicht genehmigter Kundgebungen und Teilnahme an Versammlungen in Gewahrsam genommen.