Deutschland hält an Ausschluss Russlands aus G7 fest

Deutschland hält am Ausschluss Russlands aus dem G7-Kreis der großen westlichen Industriestaaten fest. Eine Änderung des Teilnehmerkreises könne nur einstimmig beschlossen werden, sagte der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin mit Blick auf Äußerungen von US-Präsident Donald Trump. An den Gründen für Russlands Ausschluss habe sich nichts geändert.