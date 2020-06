51-Jähriger starb bei Arbeitsunfall im Bezirk Lilienfeld

Ein 51-jähriger Steirer ist am Dienstagnachmittag bei einem Arbeitsunfall in St. Aegyd am Neuwalde (Bezirk Lilienfeld) gestorben. Der Mann ging in der Lagerhalle eines Unternehmens mit einem mobilen Decken-Kran zu Werke. Dabei wurde er nach Polizeiangaben von zwei etwa zehn bis 15 Tonnen schweren Seilrollen - sogenannten Seilhaspeln - eingeklemmt.