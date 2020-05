Fünf Tote bei Brand auf Corona-Isolierstation in Bangladesch

Bei einem Brand auf einer Isolation für Corona-Infizierte in Bangladesch sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Nach Feuerwehrangaben brach das Feuer am Donnerstag in einem Krankenhaus in einem schicken Viertel der Hauptstadt Dhaka aus, nachdem eine Klimaanlage explodiert war.