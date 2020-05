Kärntnerin stach Lebensgefährten Messer in den Rücken

Eine 58-jährige Frau hat am Wochenende in Spittal an der Drau ihren Lebensgefährten mit einem Messer attackiert und verletzt. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, hatte der 36-jährige Mann sie zuvor gewürgt. Erst am nächsten Tag wurde die Rettung verständigt. Der Mann ist im Krankenhaus, die 58-Jährige wurde festgenommen.