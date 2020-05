Indonesier beim Wandern im Salzkammergut tödlich verunglückt

Ein 40-jähriger Indonesier ist am Sonntag beim Abstieg von der Drachenwand im Salzkammergut tödlich verunglückt. Der in München lebende Mann rutschte laut Polizei an einer kritischen, unfallträchtigen Stelle aus und stürzte etwa 40 Meter ab. Die Drachenwand liegt an der Grenze zwischen Oberösterreich und Salzburg.