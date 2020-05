Mann lag in Bayern mit 4,8 Promille am Bahnsteig

Mit fast fünf Promille Alkohol intus hat ein Betrunkener im Bahnhof von Mühldorf am Inn in Bayern seinen Rausch ausgeschlafen. Eine Servicemitarbeiterin hatte den kaum ansprechbaren und regungslos am Bahnsteig liegenden Mann gefunden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sein nicht angeleinter Hund war völlig aufgelöst und drohte, ins Gleis zu fallen.