Kogler glaubt an baldigen Ligastart; Lösung noch diese Woche

Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler (Grüne) ist zuversichtlich, dass die heimische Fußball-Bundesliga nach der Coronavirus-Pandemie "Ende Mai, Anfang Juni" ihren Spielbetrieb wird fortsetzen können. Das Mannschaftstraining werde ja noch "mit dem Hochfahren ab 15. Mai", also am kommenden Freitag, zugelassen, sagte der 58-Jährige am Montag in Wien bei einer Pressekonferenz auf APA-Anfrage.

Laut Kogler schaue es für die Bundesliga "ganz gut aus". Er habe sich zuletzt bei den "intensiven Gesprächen" zwischen dem Gesundheitsministerium, der Bundesliga und dem Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB) "sehr eingesetzt zu vermitteln. Und ich darf berichten, dass heute noch Schlussgespräche stattfinden", betonte der 58-Jährige, der davon ausgeht, "dass wir hier zu einer Lösung in dieser Woche - vielleicht schon bis Mittwoch - kommen". Über den genauen Spielplan müsse dann die Bundesliga selbst entscheiden.

Laut APA-Informationen soll es nach einem zweiwöchigen Mannschaftstraining wieder mit durchgehenden englischen Wochen - also zwei Partien für jeden Club pro Woche - losgehen. Als erstes Match ist das verschobene ÖFB-Cup-Finale zwischen Titelverteidiger Red Bull Salzburg und Zweitligist Austria Lustenau geplant. In der Bundesliga sind nach Abschluss des Grunddurchgangs jeweils noch zehn Runden in der Meister- sowie Qualifikationsgruppe sowie drei Spiele im Europa-League-Play-off ausständig.

Markus Kraetschmer, der Vorstandsvorsitzende von Fußball-Bundesligist Austria Wien, sieht nach der Ankündigung des Sportministers schon Licht am Horizont. "Es scheint wirklich so zu sein, dass wir zu einer vernünftigen Lösung in den nächsten Stunden oder Tagen kommen", sagte Kraetschmer am Montag bei einer Pressekonferenz des Clubs mit Blick auf die anvisierte Wiederaufnahme des Spielbetriebs.

Kraetschmer erwartet eine Verordnung, welche die Leitlinien für die Fortsetzung der Saison in der obersten Spielklasse festlegt. Die weiteren Schritte hinsichtlich des Starttermins müsse die Bundesliga dann "sehr schnell" entscheiden, meinte Kraetschmer. "Denn der 15. Mai, der immer als Stichtag genannt wurde, ist schon der Freitag diese Woche. Der ist für die Planbarkeit der Clubs sehr wichtig."