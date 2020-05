Deutscher Schmitz wechselt im Sommer vom WAC zu Venlo

Der Deutsche Lukas Schmitz verlässt nach Auslaufen seines Vertrags im Sommer den Fußball-Bundesligisten Wolfsberger AC. Der 31-Jährige, der vor seinem zweijährigen Engagement bei den Kärntnern in der deutschen Bundesliga aktiv war, wechselt in die Niederlande. Der Erstdivisionär VVV-Venlo gab am Samstag die Verpflichtung von Schmitz bekannt.