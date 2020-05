Trotz Kultur-Stillstand - Land NÖ zahlt weiter Förderungen

Um Theaterstandorte und Sommerfestivals zu erhalten, hat das Land Niederösterreich am Donnerstag die weitere Zahlung von Fördergeldern bekanntgegeben. Ein diesbezüglicher Antrag soll in der kommenden Regierungssitzung eingebracht werden. Angesichts der Maßnahmen gegen das Coronavirus will man so Veranstalter unterstützen, selbst wenn diesen Sommer weniger oder überhaupt nicht gespielt wird.