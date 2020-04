Mann Jahrzehnte nach Mord an Belgiens Vize-Premier verhaftet

In Süditalien ist ein 71-jähriger Mann festgenommen worden, der mit der Ermordung des belgischen Vizeregierungschefs André Cools vor rund 30 Jahren in Zusammenhang stehen soll. Ein Sprecher des belgischen Außenministeriums bestätigte am Mittwoch Berichte, wonach die Festnahme in der Kleinstadt Veglie in der Provinz Lecce erfolgte. Belgien hatte einen europäischen Haftbefehl gegen den Mann erwirkt.