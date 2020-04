Filmkünstler mit flammendem Appell an Lunacek

Mit mehr als klaren Worten haben sich zahlreiche österreichische Filmkünstler im Vorfeld eines für Mittwoch anberaumten Runden Tisches an Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek an die Grünen-Politikerin gewandt. Die jetzigen Vorgaben seien in keinem Sinne praktikabel für den Film, heißt es in einem offenen Brief.