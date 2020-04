Madrid und Paris wollen Corona-Auflagen lockern

In Europa stehen in mehreren großen Ländern weitere Lockerungen der Corona-bedingten Beschränkungen bevor. Nachdem Italien am Montag angekündigt hatte, eine Reihe von Auflagen mit 4. Mai aufzuheben, werden von den Regierungen in Spanien und Frankreich am Dienstag ebenfalls neue Details erwartet, wie das Alltagsleben wieder allmählich in Gang kommen kann.

© APA (AFP)

Die drei Länder verzeichnen in Europa die meisten Infizierten und auch Toten im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19. In anderen Ländern wie Österreich sind bereits mehrere Lockerungsschritte eingeleitet worden. Das ebenfalls stark vom Coronavirus betroffene Großbritannien will jedoch noch abwarten.

Mehr als sechs Wochen nach dem Beginn der strengen Ausgangssperre Spanien will Ministerpräsident Pedro Sánchez einen Plan für eine schrittweise "Deeskalation" vorlegen, der dann vom Kabinett verabschiedet werden soll. Voraussichtlich sollen die Regeln für den Ausstieg aus der Abriegelung im ganzen Land gleich sein, jedoch werden die Lockerungen eventuell in einzelnen Regionen zeitversetzt erfolgen - je nachdem, wie heftig ein Gebiet betroffen ist. Bereits seit Sonntag dürfen Kinder bis 14 Jahre wieder mit einem Elternteil eine Stunde pro Tag aus dem Haus, wenn auch nur unter Berücksichtigung strenger Auflagen.

Das spanische Gesundheitsministerium meldete einen leichten Rückgang der täglichen Totenzahl auf 301. Am Vortag waren in Spanien noch 331 neue Corona-Tote gezählt worden. Seit fünf Tagen in Folge liegt die Opferzahl unter 400. Auf dem Höhepunkt der Pandemie in Spanien waren Anfang April 950 Todesopfer an einem Tag gezählt worden. In Spanien waren am 14. März strikte Ausgangsbeschränkungen in Kraft getreten, die vorerst bis zum 9. Mai gelten.

Frankreich macht das Tragen von Schutzmasken im öffentlichen Nahverkehr landesweit zur Pflicht. Vom 11. Mai an muss man in der Metro, in Bussen und in Zügen Mundschutz tragen, wie Premierminister Edouard Philippe in der Nationalversammlung mitteilte. Zugleich sollen die Geschäfte wieder öffnen. Bars und Restaurants bleiben geschlossen. Philippe sagte, die Geschäfte müssten strenge Vorgaben einhalten, um die Einhaltung der Mindestabstände zu gewährleisten. Das Tragen einer Maske werde dort empfohlen. Maskenpflicht soll es auch in einigen Schulen geben, jedoch nicht in Kindergärten.

Angesichts der hohen Zahl von Covid-19-Kranken in den friaulischen Seniorenheimen beschlossen die Behörden der Region Friaul Julisch Venetien, infizierte Patienten auf ein Quarantäneschiff zu verlegen. Damit soll die Verbreitung des Virus in den Heimen verhindert werden. Das Schiff "GNV Azzurra" wird am Mittwoch in Triest eintreffen. Der Beschluss, ein Quarantäneschiff für infizierte Senioren einzurichten, löste Kritik aus. Laut Oppositionsparteien im friaulischen Regionalparlament hätten die Kranken in Hotels untergebracht werden können.

Das Robert-Koch-Institut sah Deutschland auf dem Weg zur Kontrolle der Corona-Pandemie. Die gesunkenen Neuinfektionen-Zahlen seien Ergebnis der Einschränkungen der vergangenen Wochen, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler. "Wir wollen diesen Erfolg verteidigen", betonte Wieler. "Das schaffen wir auch, wenn wir uns weiterhin disziplinieren und an die Regeln halten." Zuletzt lag die Zahl der neuen Fälle nur noch leicht über 1.000, nachdem sie vergangene Woche meist um die 2.000 gelegen hatte.

Schüler in Deutschland sollen noch vor den Sommerferien zumindest zeitweise in die Schulen zurück können. Der Schulbesuch solle tage- oder wochenweise möglich werden, sagte die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, die rheinland-pfälzische Kultusministerin Stefanie Hubig (SPD). Einen regulären Unterricht werde es im laufenden Schuljahr aber nicht mehr geben.

Luxemburg will seine gesamte Bevölkerung auf das Coronavirus testen. Alle gut 600.000 Einwohner sollten binnen eines Monats untersucht werden, sagte Forschungsminister Claude Meisch. Damit müssten rund 20.000 Corona-Tests am Tag vorgenommen werden. Laut Meisch wird die Test-Offensive rund 40 Millionen Euro kosten. Bisher wurden in dem Großherzogtum gut 39.000 Menschen auf das Virus getestet. Dabei wurden 3.729 Infektionen nachgewiesen, 88 der Infizierten starben.

Weltweit wurden mittlerweile mehr als 210.000 Corona-Tote gemeldet. 85 Prozent der 210.930 Todesfälle weltweit wurden aus Europa und den USA gemeldet, wie Berechnungen der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage von Behördenangaben ergaben. Europa registrierte demnach 126.793 Todesfälle bei 1,4 Millionen Infektionen. In den USA sind es bisher 56.253 Todesopfer, so viele wie in keinem anderen Land der Welt. Italien folgt mit 26.977 Todesfällen, dahinter kommen Spanien mit 23.822, Frankreich mit 23.293 und Großbritannien mit 21.092 Corona-Toten.

Auch in Australien lockern einige Bundesstaaten langsam die Coronavirus-Beschränkungen. Im Bundesstaat New South Wales (NSW), der fast die Hälfte der rund 6.700 Fälle von Covid-19 in Australien verzeichnet, dürfen ab Freitag bis zu zwei Erwachsene eine andere Person zu Hause besuchen. Auch Bondi Beach und zwei benachbarte Strände in Sydney sind wieder für die Anrainer geöffnet.