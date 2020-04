Yad Vashem zeigt Zeremonie zum Holocaust-Gedenktag online

Die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem präsentiert die Auftaktzeremonie zum Holocaust-Gedenktag am Montag wegen der Coronakrise online. Die im Vorfeld aufgezeichnete Sendung wird ab 20.00 Uhr (Ortszeit, 19.00 Uhr MESZ) auf der Internetseite von Yad Vashem auch mit Übersetzung ins Deutsche zu sehen sein, wie die Gedenkstätte mitteilte.

Der Holocaust-Gedenktag in Israel endet am Dienstagabend. Die Veranstaltung mit dem Titel "Rettung durch Juden während des Holocaust: Solidarität in einer zerfallenden Welt" wird in fünf Sprachen übersetzt. Ausgenommen sind davon nur die Reden von Präsident Reuven Rivlin und Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, wie es in der Mitteilung hieß. Im Gedenken an die sechs Millionen ermordeten Juden während des Holocausts werden sechs Überlebende je eine Fackel entzünden. Ihre Geschichten werden auch Teil der Zeremonie sein.

Die Nationalsozialisten hatten während des Zweiten Weltkrieges sechs Millionen Juden ermordet. Seit 1951 erinnert Israel am Holocaust-Gedenktag an die Opfer. Die Vereinten Nationen legten erst 2005 den Internationalen Holocaust-Gedenktag auf den 27. Jänner fest. An diesem Tag 1945 befreite die Rote Armee das Konzentrationslager Auschwitz.