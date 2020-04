Javier Solana nach viereinhalb Wochen aus Spital entlassen

Der frühere EU-Außenbeauftragte Javier Solana (77), der am Coronavirus schwer erkrankt war, ist nach viereinhalb Wochen aus dem Spital entlassen worden. Das teilte der spanische Politiker, der auch Generalsekretär der NATO und Außenminister seines Landes war, am Freitag auf Twitter mit. Er werde sich nun in häusliche Pflege begeben, fügte er hinzu.