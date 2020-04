Millionen Menschen in der arabischen Welt droht Armut

Die UNO warnt vor einer starken Zunahme von Armut und Hunger in der arabischen Welt infolge des Coronavirus. Durch die Abschwächung der Wirtschaft könnten mehr als acht Millionen Menschen in die Armut abrutschen, schätzt die UN-Wirtschaftskommission für Westasien (ESCWA). Die Zahl der Armen stiege dann auf rund 101 Millionen. 52 Millionen Menschen könnten an Unterernährung leiden.