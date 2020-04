"Not cancelled" - Galerien starten Onlinekunstwoche

Der Countdown auf der Homepage "not cancelled" läuft. Am Donnerstag startet die "online-only" Art Week - eine Woche lang machen 15 heimische Galerien zeitgenössische Kunst virtuell erleb- und besuchbar. Die Plattform "not cancelled", entwickelt von der Wiener Digitalagentur treat.agency, macht's möglich. Geplant sind tägliche Happenings, analog zu einer echten Kunstwoche eben.