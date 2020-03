Slowenien mit Gesundheitschecks auch an Grenze zu Österreich

Slowenien führt ab Mitternacht Gesundheitschecks auch an der Grenze zu Österreich durch. Kontrollpunkte wurden an 13 ehemaligen Grenzübergängen eingerichtet, alle anderen Straßenverbindungen wurden geschlossen. Nicht-slowenische Staatsbürger müssen für die Einreise ein Gesundheitszeugnis vorlegen oder eine Gesundheitskontrolle bestehen, beschloss die slowenische Regierung am Dienstagabend.