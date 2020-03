Christoph Waltz in Thriller-Trailer für Videoplattform Quibi

Der zweifache Oscar-Preisträger Christoph Waltz (63, "Inglourious Basterds", "Django Unchained") zeigt sich in einem neuen Trailer als teuflischer Drahtzieher einer mörderischen Jagd. Die Videoplattform Quibi stellte am Dienstag den Trailer für die neue Thriller-Serie "Most Dangerous Game" ins Netz.

© APA (AFP/Getty)

Liam Hemsworth (30) spielt darin einen todkranken Mann, der sich bei einem gefährlichen Spiel als Beute jagen lässt, um mit einer Millionenbelohnung die Versorgung seiner schwangeren Frau zu sichern. Der Österreicher Waltz spielt den kaltblütigen Miles Sellers, der die Jagd inszeniert.

Der neue Streaming-Dienst hat den Start für den 6. April angekündigt. Quibi bietet Produkte an, die nicht mehr als zehn Minuten lang sind. "Most Dangerous Game" fällt in die Sparte "Movies in Chapters", in der Spielfilme in einer Serie von sieben bis zehn Minuten langen Kapiteln erzählt werden.

Hinter Quibi stehen der Filmproduzent Jeffrey Katzenberg und die ehemalige Ebay-Chefin Meg Whitman. Stars wie Steven Spielberg, Guillermo del Toro und Jennifer Lopez haben bereits Projekte mit Quibi zugesagt.