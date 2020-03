Verein bietet Künstlern kostenlose U-Bahn-Schauräume

Der 2009 gegründete Kulturverein Red Carpet betreibt in Wien vier sogenannte Showräume in den U-Bahn-Stationen Karlsplatz, Schottentor, Volkstheater und Altes Landgut. Diese werde man in der Coronakrise nun Künstlerinnen und Künstlern, die von der Schließung der Galerien und Museen betroffen sind, kostenlos zur Verfügung stellen.