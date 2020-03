Baugerüst in Hamburg eingestürzt: Ein Toter, drei Verletzte

Beim Einsturz eines Baugerüstes am Hamburger Millerntorplatz ist am Dienstagnachmittag ein Bauarbeiter tödlich verletzt worden. Das Gerüst an dem Neubau im Stadtteil St. Pauli sei an einer Seite komplett eingestürzt, sagte Jan Ole Unger, Sprecher der Hamburger Feuerwehr. Auf der Baustelle waren den Angaben zufolge zum Zeitpunkt des Vorfalls neun Bauarbeiter.