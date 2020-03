Grenze in Nickelsdorf für Bulgaren und Rumänen geöffnet

In Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) haben die ungarischen Behörden wie zuvor angekündigt die Grenze für Ausreisende aus Bulgarien und Rumänien geöffnet. Kurz nach 21.00 Uhr setzten sich die ersten Fahrzeuge langsam in Bewegung und konnten die Grenze überqueren, hieß es von der Landespolizeidirektion Burgenland auf APA-Anfrage.