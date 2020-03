IOC hält trotz Corona-Krise an Tokio-Sommerspielen fest

Das Internationale Olympische Komitee hält trotz der Corona-Pandemie an dem Termin für die Sommerspiele von 24. Juli bis 9. August in Tokio fest. Das IOC führte am Dienstag mit den Internationalen Sommersportverbänden Telefon-Konferenzen durch. Gespräche mit u.a. den Nationalen Olympischen Komitees (NOCs) und Athletenvertretern sollen in den kommenden Tagen folgen.