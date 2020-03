Meduni Wien wehrt sich gegen Fake News zu Ibuprofen

Die Medizinische Universität Wien hat sich am Samstag gegen eine in sozialen Netzwerken kursierende Fake News zum Thema Coronavirus gewehrt. Darin wird von angeblichen Forschungsergebnissen der "Wiener Uniklinik" berichtet, wonach das Medikament Ibuprofen Covid-19-Symptome verstärken würde. Laut Aussendung stehe die Falschmeldung in keinerlei Zusammenhang mit der MedUni Wien.