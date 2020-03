Zwei schwere Forstunfälle in Oberösterreich, einer tödlich

Im Mühlviertel in Oberösterreich haben sich am Dienstag zwei schwere Forstunfälle ereignet, von denen einer tödlich endete. Ein 44-Jähriger aus dem Bezirk Perg verlud zu Mittag in Ried in der Riedmark Holzstämme auf einen Anhänger. Dabei lösten sich zwei Baumstämme aus dem Holzgreifer und fielen auf den Mann, der verstarb.