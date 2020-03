Zwei US-Soldaten im Irak bei Anti-IS-Mission getötet

Bei einem Einsatz gegen die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) im Irak sind zwei US-Soldaten getötet worden. Die Soldaten wurden am Sonntag während einer Mission gegen eine "IS-Terroristenhochburg" im Norden des Landes an der Seite irakischer Streitkräfte getötet, wie die US-geführte Anti-IS-Koalition mitteilte. Die US-Soldaten hätten "die irakischen Sicherheitskräfte beraten und begleitet".