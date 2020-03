Opferzahl nach Explosion in Bäckerei in Gaza steigt

Nach einer verheerenden Explosion in einer Bäckerei im Gazastreifen am vergangenen Donnerstag ist die Zahl der Toten auf zwölf gestiegen. Das Gesundheitsministerium in Gaza teilte am Montag mit, ein 50-Jähriger sei seinen Verletzungen erlegen. Mehr als 50 weitere Menschen waren bei dem Unfall im Flüchtlingslager Nuseirat im Zentrum des Palästinensergebiets zum Teil schwer verletzt worden.