Gestohlene Kiki Kogelnik-Skulptur in Klagenfurt aufgetaucht

Eine gestohlene Glasskulptur der Kärntner Künstlerin Kiki Kogelnik ist wieder aufgetaucht. Das bestätigte die Polizei in Klagenfurt auf Nachfrage. Laut "Kronen Zeitung" war eine Joggerin am Freitag am Kreuzbergl darauf gestoßen. Diese Details konnten die Ermittler bisher aber nicht bestätigen. Die Erhebungen seien noch nicht abgeschlossen, hieß es am Samstag.