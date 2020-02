Fünf Tote bei Brand in Straßburger Wohnhaus

Fünf Menschen sind bei einem Feuer in einem Wohnhaus in der Elsassmetropole Straßburg getötet worden. Weitere sieben erlitten bei dem Brand in der Nacht auf Donnerstag im Straßburger Bahnhofsviertel Verletzungen, wie ein Sprecher der Feuerwehr im französischen Fernsehen sagte. Die Einsatzkräfte seien gegen 1.00 Uhr alarmiert worden. Es habe im Treppenhaus eine starke Rauchentwicklung gegeben.