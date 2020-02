Coronavirus: Spitalsmitarbeiter in NÖ vorerst außer Dienst

Am Universitätsklinikum St. Pölten sind 50 Mitarbeiter vorübergehend außer Dienst. Sie hatten den Karneval in Venedig besucht, bestätigte Bernhard Jany von der Landeskliniken-Holding einen "Krone"-Online-Bericht. Es handle sich um eine "reine Sicherheitsmaßnahme". Zuvor waren elf Mitarbeiter des LKH Weststeiermark nach einer Italienreise vorsorglich in häusliche Quarantäne gegangen.