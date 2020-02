Laut MSF stiehlt sich EU im Fall "Sophia" aus Verantwortung

Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) hat scharfe Kritik an dem Beschluss der EU-Außenminister, die Mittelmeermission "Sophia" zu beenden, geübt. Damit stehle sich die EU "noch mehr aus der Verantwortung", so Marcus Bachmann, Berater für humanitäre Angelegenheiten, am Dienstag. Der Trend gehe "weiter in Richtung 'Blackbox zentrales Mittelmeer', das Wegschauen werde "salonfähig gemacht".