Tote in brennendem Haus in Oberösterreich gefunden

Eine 40-Jährige ist am Donnerstag in Weibern (Bezirk Grieskirchen) von ihrem Mann und einer Bekannten tot in ihrem Haus, in dem es zuvor gebrannt hatte, gefunden worden. Der 50-Jährige und die 51-Jährige erlitten beim Versuch, die Frau zu retten, Rauchgasvergiftungen. Eine Obduktion soll die genaue Todesursache der 40-Jährigen feststellen.