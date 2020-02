Zwei US-Militärs von Mann in afghanischer Uniform erschossen

Im Osten Afghanistans sind zwei US-Soldaten von einem Mann in afghanischer Uniform erschossen worden. Sechs weitere US-Soldaten wurden bei dem Zwischenfall in einem Militärlager in der Provinz Nangarhar verletzt, wie die US-Armee am Sonntag mitteilte. Zudem erlitten drei afghanische Soldaten bei dem Vorfall Verletzungen.