Ein Toter bei Busunfall in Antwerpener Hafentunnel

Einen Horrorunfall haben mehr als 100 Reisende am Dienstag im Tunnel unter dem Antwerpener Hafen erlebt. Ein Mensch wurde getötet, 49 weitere wurden bei dem Busunfall in der mehrspurigen Schnellstraßenröhre unter einem Hafenbecken verletzt. An der Karambolage waren nach Polizeiangaben zwei Busse beteiligt.