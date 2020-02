Grazer attackiert Frau mit Messer: Lebensgefährlich verletzt

Ein 27-jähriger Mann aus Graz hat am Dienstag zu Mittag eine noch unbekannte Frau auf der Straße im Bezirk St. Peter mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Passanten alarmierten laut einem Polizeisprecher die Einsatzkräfte, der Grazer wurde festgenommen. Die Einvernahmen seien noch am Laufen, wurde auf APA-Anfrage mitgeteilt.

© APA (Symbolbild)

Die Identität des Opfers ist noch unbekannt. Es könne auch noch nicht gesagt werden, ob der Angreifer zu der Frau in irgendeiner Beziehung gestanden sein könnte. Der Mann hatte die Frau in der St. Peter-Hauptstraße mit einem Messer attackiert. Sie wurde in das LKH Graz eingeliefert.