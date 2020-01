Preis der deutschen Literaturhäuser an Marlene Streeruwitz

Die österreichische Autorin Marlene Streeruwitz (69) erhält den mit 20.000 Euro dotierten Preis der Literaturhäuser 2020. Streeruwitz stelle mit ihrem vielseitigen Werk eine außerordentlich wichtige und politisch profilierte Stimme in der deutschsprachigen Literatur dar, teilte das Netzwerk der Literaturhäuser am Mittwoch in Hamburg mit.