Smogalarm: Rom schränkt Verkehr mit Dieselmotoren ein

Wegen Dauer-Smogs in ganz Italien ergreifen die Großstädte Gegenmaßnahmen. So beschloss die römische Stadtregierung, den Verkehr mit Dieselmotoren am Dienstag einzuschränken. Fahrverbote für Diesel-Autos der höheren Schadstoffklassen wurden auch in mehreren weiteren Städten, darunter Turin, Mailand und auf dem Festland Venedigs, verhängt.