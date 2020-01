Übergriffe auf Frauen in St. Pölten: Verdächtiger gefasst

Seit Oktober ist es in St. Pölten zu brutalen Übergriffen auf Frauen gekommen. Die Polizei hat nun einen Tatverdächtigen geschnappt, wie Karl Fischer von der Staatsanwaltschaft St. Pölten der APA am Freitag einen Bericht des Lokalnachrichtenportals "meinbezirk.at" bestätigte. Der 21-Jährige soll im Stadtgebiet ein Mal im Oktober und drei Mal im Dezember über die Opfer hergefallen sein.

© APA (Themenbild)

Die brutalen Attacken im Stadtgebiet von St. Pölten ereigneten sich stets in den Nachstunden. Der Täter fiel über seine Opfer her, als sich diese auf dem Nachhauseweg befanden, sagte Karl Fischer von der Staatsanwaltschaft St. Pölten. Zwei Frauen wurden vergewaltigt. Bei zwei weiteren Übergriffen blieb es beim Versuch.

Der 21-Jährige befand sich am Freitag in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen laufen, teilte Fischer weiter mit. Auf die Spur des Mannes kam die Polizei laut Lokalnachrichtenportal "meinbezirk.at", weil der Täter bei einem Überfall seine Geldbörse am Tatort verloren haben.