Nicht perfekter Kubacki krönt sich zum Tournee-Sieger

Dawid Kubacki hat die 68. Vierschanzentournee der Skispringer in eindrücklicher Manier gewonnen. Mit dem Tageserfolg beim Tournee-Finale am Dreikönigstag in Bischofshofen holte der Pole einen überlegenen Gesamtsieg vor dem jungen Norweger Marius Lindvik und vor Karl Geiger aus Deutschland.