Zwei Tote bei Brand in Pensionistenheim in Süditalien

Zwei Pensionistinnen sind am Samstag beim Brand des Altersheim im süditalienischen Carinola in der Region Kampanien ums Leben gekommen. Weitere vier von der Feuerwehr geretteten Personen wurden verletzt, berichteten italienische Medien. Die restlichen Bewohner des Pensionistenheims konnten in Sicherheit gebracht werden.