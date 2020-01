Vlhova triumphiert im Zagreb-Slalom - Liensberger Dritte

Petra Vlhova hat die Slalom-Siegesserie von Mikaela Shiffrin beendet. Die Slowakin setzte sich am Samstag beim Weltcup in Zagreb mit 1,31 Sekunden Vorsprung auf die US-Amerikanerin durch. Diese hatte zuletzt am 8. Jänner 2019 einen Torlauf nicht gewonnen, als Vlhova in Flachau triumphierte. Katharina Liensberger wurde Dritte (3,49).