88-jährige Steirerin von Klein-Lkw überfahren: tot

Eine 88-Jährige ist am Samstagnachmittag in Trieben (Bezirk Liezen) von einem Klein-Lkw erfasst und getötet worden. Das teilte die Polizei am Samstagabend mit. Die Frau war vor dem Vorderreifen des Fahrzeugs, mit dem Lebensmittel an Kunden zugestellt worden waren, gestürzt. Der 68-jährige Fahrer aus dem Bezirk Liezen hatte dies offenbar nicht bemerkt.