Leicester City nach 2:1-Sieg zehn Punkte hinter Liverpool

Leicester City hat den Rückstand auf Tabellenführer Liverpool in der englischen Fußball-Premier-League zumindest für einen Tag auf zehn Zähler verkürzt. Der Ligazweite feierte am Samstag bei West Ham United einen 2:1-Erfolg. Daran beteiligt war auch Ex-ÖFB-Teamkapitän Christian Fuchs, der 33-Jährige kam als Linksverteidiger zu seinem erst fünften Einsatz in der laufenden Ligasaison.