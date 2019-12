"Lolita"-Darstellerin Sue Lyon gestorben

Die US-Schauspielerin Sue Lyon, die als 14-Jährige als "Lolita" in Stanley Kubricks Film berühmt wurde, ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Lyon starb am Donnerstag in Los Angeles, wie die "New York Times" am Samstag unter Berufung auf einen Freund der Schauspielerin berichtete.