Zehn Tote bei Angriff auf Armeestützpunkt in Afghanistan

In der südafghanischen Provinz Helmand haben Kämpfer der radikalislamischen Taliban bei einem Angriff auf einen Armeestützpunkt am Samstag zehn einheimische Soldaten getötet. Vier weitere Soldaten seien verletzt worden, sagte ein Armeesprecher. Die Taliban gruben demnach einen Tunnel zum Gelände des Stützpunkts, den sie dann in die Luft sprengten. Vier Soldaten überlebten den Angriff unverletzt.