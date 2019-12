Sechs Verletzte bei Pkw-Kollision im Pongau

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit sechs Verletzten ist es Freitagnachmittag in Eben im Pongau auf der Filzmooser Landesstraße gekommen. Ein 78-jähriger Pkw-Lenker aus Wien geriet in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in das Fahrzeug eines 57-jährigen Mannes aus dem Flachgau.