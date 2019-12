16-Jähriger starb bei Rodelpartie im Pinzgau

Ein 16-jähriger Einheimischer ist bei einer Rodelpartie in Bramberg am Wildkogel im Pinzgau gestorben. Der Jugendliche hatte am Mittwoch eine Skihütte besucht. Gegen 20.00 Uhr fuhr er mit einem Schlitten auf der Rodelbahn ins Tal. Doch er kam daheim nicht an. Seine Angehörigen meldeten ihn Donnerstagvormittag als vermisst.