77-Jährige in Seekirchen von Pkw erfasst und getötet

Eine 77-jährige Frau ist Sonntagabend in Seekirchen in Salzburg beim Überqueren einer Straße vom Pkw einer 22-jährigen Lenkerin erfasst und getötet worden. Die Unfalllenkerin fuhr mit ihrem Fahrzeug auf der L102 von Obertrum kommend in Richtung Eugendorf. Zur selben Zeit überquerte die Einheimische bei Dunkelheit und schlechten Wetterverhältnissen ohne Lichtquelle die Straße.