Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall auf Tauernautobahn

Zwei Menschen sind am Sonntag bei einem Verkehrsunfall auf der Tauernautobahn A10 in Weißenstein (Bezirk Villach-Land) schwer verletzt worden. Ein 48 Jahre alter Mann aus Bosnien, der in Deutschland wohnt, hatte nach Angaben der Polizei bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen die Kontrolle über sein Auto verloren.