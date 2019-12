Fünf Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall in Oberösterreich

Ein schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat Samstagnachmittag in Sierning (Bezirk Steyr-Land) in Oberösterreich fünf Verletzte gefordert. Ein 20-Jähriger musste aus seinem Wrack befreit werden. Bei einem Auto wurde durch den starken Aufprall der Motor herausgerissen und rund zehn Meter weit in eine Wiese geschleudert, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.